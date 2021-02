Virtuelle Fraktionssitzung CSU-Wartenberg am 02.03.2021

Wartenberg : Stadthalle |

Am Dienstag, den 02.03.2021 um 20:00 Uhr findet die nächste öffentliche, virtuelle Fraktionssitzung des CSU-Ortsverbandes Wartenberg statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!



Zur Teilnahme an der Sitzung genügt eine kurze E-Mail an nina.hieronymus@gmx.de. Die Zugangsdaten werden im Anschluss verschickt.