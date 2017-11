öffentlicher Stammtisch AfD-Günzburg

Der

AfD-Kreisverband Günzburg

Je mehr sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen.

veranstaltet am 16.11.2017 einen öffentlichen Stammtisch. Zu ihm sind Mitglieder, Interessierte und auch "Neugierige" eingeladen.Es gibt eine kurze Nachbetrachtung zur Bundestagswahl und welche Auswirkung dies für die politische Landschaft mit sich bringt.Dann folgt ein Überblick der noch wichtigen Veranstaltungen der AfD dieses Jahr. Was machen wir, was wollen wir als Bürger?Diskutieren Sie mit über das Geschehen in unserem Land. Lernen Sie politisch interessierte Bürger kennen, welche ihre Meinung ohne Einschränkung kund tun.