Die AfD hält, was die CSU verspricht.

Waldstetten : Gasthof zum Ochsen |

Die CSU hat die letzten Jahre alle freiheitlich konservativen Positionen geräumt. Insbesondere in den letzten fünf Jahren wurde in der Asyl- und Migrationspolitik, der Geldpolitik, der Familienpolitik, der Energie- und Wirtschaftspolitik, etc. von der CSU eine für uns Bürger verheerende Politik gemacht. Vor der Wahl veranstaltet die CSU einen Theaterdonner und besetzt scheinbar die Positionen der AfD. Umsetzen wird die CSU diese Positionen weder in Berlin, noch in Brüssel. Das zeigt sich gerade wieder am Salto Rückwärts von Herr Drehhofer. Der Landtagskandidat, Gerd Mannes und der Bezirkstags Kandidat, Friedrich Holzwarth werden die CSU als "AfD Kopierer" und Partei des prinzipienlosen Opportunismus entlarven. Eine Änderung der Politik für Deutschland und in Bayern kann es nur mit der AfD geben.



Interessierte, bisherige Wähler anderer Parteien, Gewerkschaftsmitglieder, alle sind willkommen. Wir freuen uns auf eine angeregte sachliche Diskussion.