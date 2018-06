Waldstetten : Gasthof zum Ochsen |

Herzliche Einladung an alle Interessierten von regionalen und internationalen Ereignissen. Wir treffen uns wieder, um uns Gedanken zu machen, was wir für eine wertestabile und sichere Zukunft tun können. Warum vertritt die CSU zuerst sinnvolle Thesen, knickt aber jedesmal ein und verrät dadurch die Interessen ihrer Wählerschaft. Warum ist das so?