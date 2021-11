Schwedischer Landhausstil heitert trübe Gefilde auf

Stellen Sie sich vor, Sie leben an einem Ort, an dem das Klima die meiste Zeit des Jahres kalt und grau ist. Würden Sie Ihr Zuhause nicht mit Licht aufheitern wollen? Das ist genau das, was der schwedische Landhausstil bezweckt.Der schwedische Stil kam Mitte des 18. Jahrhunderts in Amerika in Mode, als viele Skandinavier in die Vereinigten Staaten einwanderten. Ironischerweise ließen sich viele von ihnen im oberen Mittleren Westen nieder, wo das Klima demjenigen in Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark am nächsten kam. So war es nur natürlich, dass sie in einem Land mit kalten, grauen Wintern und kurzen Tagen ihren leichten, hellen, luftigen Einrichtungsstil in einem neuen Land reproduzierten.Die erste Regel des schwedischen Landhausstils ist, luftig und hell zu denken, um so viel Licht wie möglich zu reflektieren. Es gibt viel Weiß, das durch pastellfarbene Blautöne ausgeglichen wird, aber keine anderen Farben an den Wänden, Böden oder Leisten. Stattdessen werden helle Grün-, Lavendel-, Gelb- und Rosatöne für Dekoration und Accessoires verwendet, um den Raum zu erhellen.Wenn Sie schon einmal in einem Geschäft waren oder einen Katalog von IKEA gesehen haben, dann haben Sie eine gute Vorstellung davon, wie schwedische Möbel aussehen. Im Allgemeinen ist das Holz hell und die Linien sind einfach und schnörkellos. Zu den natürlichen Hölzern gehören Birke, Erle, Weißkiefer und Buche. Sie können gebeizt, gebleicht, gebeizt oder in Weiß, Creme oder hellen Grautönen gestrichen sein. Manchmal sind die Möbel mit Schablonenmustern verziert.Tischplatten haben oft mit Perlen oder Schnitzereien verzierte Kanten. Sofas haben in der Regel einen holzfarbe , gepolsterte Sitze und lose Rückenkissen. Bezüge und lose Kissen machen es einfach, das Aussehen kostengünstig zu verändern.Wie die Möbel sind auch die Böden schlicht und ohne viel Dekoration, obwohl auch hier Schablonen verwendet werden können, um Formen oder Streifen zu schaffen. Auch der Bodenbelag besteht in der Regel aus Holz, ebenfalls gealtert, gebleicht, gebeizt oder gekalkt. Die Teppiche sollten einfach sein, z. B. einfarbige blaue Teppiche mit flachem Flor oder loser Bindung.Auch die Fensterdekoration ist schlicht und einfach. Die Leisten um die Fenster herum können mit hellblauer Farbe gestrichen und unbedeckt gelassen werden, wenn Privatsphäre kein Thema ist. Raffrollos wären eine gute Möglichkeit, für etwas Privatsphäre zu sorgen. Die Jalousien können mit hellen Stores flankiert oder mit weißem Musselin oder Leinen drapiert werden.Schlafzimmer im schwedischen Landhausstil können leger oder sehr formell sein. Ein weiß drapierter Baldachin, der an einem Kranz oder an Ringen aufgehängt ist, könnte das Bett in Ihrem Zimmer krönen. Ein passendes gepolstertes Kopfteil würde den Look abrunden.Die schlichte Eleganz dieses Stils macht ihn zu einem idealen Hintergrund für überraschende Elemente, die die Einrichtung beleben. Ein Schlafzimmer könnte zum Beispiel mit einer antiken Schatzkiste und einer weißen Vase mit roten und goldenen Blumen verziert werden. Spiegel in jedem Zimmer sorgen für zusätzliche Lichtreflexionen und vertreiben den Hüttenkoller im Winter, indem sie die Räume größer erscheinen lassen.Ein einzigartiges Element des schwedischen Designs ist die unechte Rahmung. Anstatt ein Bild in einen Rahmen zu stecken, malt man einfach einen Rahmen an die Wand und hängt das Bild hinein. Man muss nur darauf achten, dass das Bild genau an der gewünschten Stelle hängt.Für diejenigen, die ruhige Einfachheit mit einem Hauch von Überraschung lieben, kann Swedish Cottage das perfekte Dekor sein.