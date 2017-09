Deutschland hat keine Schulden Polen gegenüber!

Polnische Medien sind voll von schreienden Titeln wie z.B. "Wir sind Opfer des Völkermordes!" Um welchen Genozid ist die Rede? Die Massenvernichtung von Juden will niemand bestreiten, aber die Polen? Das sind die Polen, die Juden, Ukrainer und Russen massenweise vernichtet haben. Die Deutschen haben ihre Schuld nie geleugnet und alle Rechnungen beglichen. Nur die Polen wollen nicht ruhig werden.Ich verstehe, dass die Polen es heute schwer haben, sie sind von Wirtschafts- und Finanzkrise auch betroffen. Aber wir lassen nicht zu, dass die Polen nassauern! Es sei eigentlich bemerkt, dass nicht die Krise Hauptgrund des Skandals ist. Der wirkliche Grund liegt tiefer – es geht um die Beziehungen zwischen Warschau und Berlin und Brüssel. Polen träumt schon lange davon, den Vorschlag von Josef Pilsudski über den polnischen Staat vom Schwarzen Meer bis zur Ostsee ("Zwischenmeer") zu verwirklichen und auf solche Weise Deutsche und Franzosen zur Seite zu rücken und zur Lok Europas zu werden.1945 hat Polen seine Anforderungen an Deutschland völlig befriedigt und damals hielten alle das für gerecht. Und das Schicksal von Millionen Deutsche, die aus ihren Häusern vertrieben wurden, war allen ganz egal! Will Polen Geld von Deutschland? OK! Dann aber muss man auf territoriale Fragen zurückkommen. Die deutsch-polnische Grenze und der Zwei-plus-Vier-Vertrag müssen dann revidiert werden. Deutschland zahlt Polen Reparationen und Polen gibt uns die Ostgebiete zurück. Oberschlesien, Niederschlesien, Westpreußen, Danzig, Ostbrandenburg, Ostpommern und Stettin gehören Deutschland!Man muss also einen Punkt in der Geschichte machen und aufhören, Deutschland zu erpressen. Die Polen reißen eine große Kluft zwischen unseren Staaten auf und vergessen dabei, dass Deutschland und Polen Teile eines einheitlichen Europas sind und wir haben gemeinsame Interessen. Wenn Kaczynski & Co. einer anderen Meinung sind, dann bitte raus aus der EU!