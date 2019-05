In Schwerin: Langanhaltender Nieselregen

Schwerin : Stadtzentrum |

Es ist Mitte Mai. Der Wetterbericht kündigt für den Stadtbesuch in Schwerin regnerisches Wetter bei Temperaturen um +10° an. Insgesamt keine geeigneten Voraussetzungen für einen Bummel durch die an sich sehenswerte Altstadt.

Schon bei der Anreise sind aus der Ferne die dichten Wolkenfelder zu sehen, die über Schwerin hinweg ziehen.Der Nieselregen erweist sich als ziemlich langanhaltend. Die meisten Passanten benutzen auf ihren Wegen durch die Stadt immer wieder ihre Regenschirme.Erst am späten Nachmittag hörte es auf zu regnen. Doch es bleibt nasskalt.Mai 2019, Helmut Kuzina