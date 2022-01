Schwerin : Stadtzentrum |

Es kommt nicht selten vor, dass Stadtbesucher bei ihrem Bummel durch Schwerin gar nicht bemerken, wie reich die Landeshauptstadt an vielen beachtenswerten Details ist.

An Tagen, an denen noch nicht so viele Touristen unterwegs sind, ist es für Kunstinteressierte angebracht, zu verweilen und sich Details der Kunstobjekte im öffentlichen Raum in aller Ruhe anzusehen.Die Bildserie zeigt ein paar Beispiele aus der Umgebung des Schlosses und aus dem Altstadtzentrum.Januar 2022, Helmut Kuzina