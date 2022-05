Schwerin : Burggarten |

Wer die Schlossinsel betritt, wundert sich immer wieder, was im Burggarten zu beobachten (und zu fotografieren) ist.

Gleich am Schlossportal führt der Weg nach links in den Burggarten und dann im Uhrzeigersinn weiter durch die Gartenanlage.Im Stil eines englischen Landschaftsgartens umgibt der Park den Schlosskomplex an drei Seiten.Mit jedem Schritt weiter bieten sich den Spaziergängern andere Blickachsen.April 2022, Helmut Kuzina