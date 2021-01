Die Maskenfrage in Mecklenburg Vorpommern

Schwerin : Staatskanzlei |

Ab Montag den 25.1.2021 sind aller Voraussicht nur noch medizinische Masken zugelassen.

Partikelfiltrierende Halbmasken (FFP-Masken) sollten man allerdings nicht mehrfach verwenden!

Die Masken sind vom Hersteller als Einwegprodukte vorgesehen.

In der Bevölkerung gibt es eine große Verwirrung was denn noch erlaubt ist.Grundsätzlich wird ab Montag in Mecklenburg-Vorpommern wohl nur noch die Verwendung einer Mund-Nasen-Bedeckungen erlaubt sein , die als medizinischen Gesichtsmaske oder als partikelfiltrierenden Halbmasken (FFP-Masken) eingestuft würde.Tücher oder andere bisher geeignete Mund und Nasenabdeckungen sind dann nicht mehr erlaubt.Völlig offen ist aber, wie die Bürger die zusätzlichen finanziellen Mittel für diese Masken aufbringen sollen. Zumal eine der vorgeschriebenen Masken als Einweg Produkt eingestuft ist.Medizinischen Gesichtsmasken kennt man aus dem Krankenhaus oder der Arztpraxis. Sie bestehen aus speziellen Kunststoffen,Sie haben Ohrschlaufen und Nasenbügel aus Draht oder Metallstreifen.Diese können Sie mehrmals am Tag verwenden, am Ende einen Tages sollten Sie auch diese Maske fachgerecht entsorgen.Wer Geld sparen will sollte also auf die preiswerten Medizinischen Masken zurückgreifen, diese können auch am Tag mehrfach verwendet werden.