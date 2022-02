Schwerin im Wandel: Im Altstadtquartier mit der Straße Großer Moor

Schwerin : Altstadt |

Umfangreiche Sanierungsarbeiten erfolgen in einem zentralen Schweriner Altstadtquartier, und zwar in dem Bereich Baderstraße – Großer Moor – Werderstraße.

Kabel, Rohre und Versorgungsleitungen in der Straße Großer Moor wurden verlegt, Hausanschlüsse und Zuleitungen eingerichtet, der Fahrbahnaufbau aufgenommen.Auf Wikipedia werden Bilder des Altstadtquartiers aus früheren Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg gezeigt. Zerstörte und vernachlässigte Altbauten wurden seither abgerissen, seit 1968 entstanden neue Wohngebäude in Plattenbauweise, wobei die historische Straßenführung beibehalten wurde.Teilweise sorgen Klinkerverblendung der Fassaden und Anschrägung der Dächer für Auflockerungen. In den 1980er Jahren wurden vereinzelt Fachwerkbauten saniert.Bauarbeiten im Großen Moor sollen gut im Zeitplan liegen. Die 461 m lange Altstadtstraße, die bereits 1430 erwähnt wurde, gehört zu den ältesten Straßen von Schwerin.Februar 2022, Helmut Kuzina