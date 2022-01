Schwerin "Für freie Gesundheit und Impfentscheidung"

Zusammenhalt statt Spaltung Vom Menschen für den Menschen

_________________________________________________________________________"Unser" Innenminister Christian Pegel in Mecklenburg-Vorpommern stellte unlängst in einem Interview mit NDR Info fest, das sich eine Minderheit in Mecklenburg-Vorpommern zusammenfindet, die radikalisieren möchte und das bestimmte Demonstrationen in einer Diktatur gar nicht möglich wären....Herr Pegel welche Nachteile hat eine Diktatur?Quelle Wiki: Nachteile der HerrschaftsformIn der Diktatur bestimmen die Herrschenden alleine, was die Polizei und andere im Staat tun sollen.Quelle: Nachteile der Diktatur In einer Diktatur sind Ihre Rechte stark eingegrenztEine Diktatur ist in aller Regel ein Unrechtsstaat, das heißt, Sie haben keine Möglichkeit, sich auf vor der Diktatur bestehende Gesetze zu berufen.Jemand, der in einer Diktatur lebt und sich den bestehenden Verhältnissen nicht anpasst, begibt sich in große Gefahr. Es ergeben sich sehr viele Nachteile aus dieser Herrschaftsform.Wer dem Diktator ein Dorn im Auge ist, hat mit drakonischen Strafen zu rechnen. ...Eine Person, die Menschen, die der Diktator verfolgt, beschützt oder versteckt, muss selbst mit Strafen rechnen.Diktaturen schrecken nicht vor massiver Gewalt gegen das eigene Volk zurück.Mit dieser "gesunden" Einstellung des Innenministers von Mecklenburg Vorpommern wird dann die Polizei im Vorfeld von Demonstrationen Gebrieft....Aufgaben eines Innenministers: Die Polizei, mit der es die Bürger im täglichen Leben immer wieder zu tun haben, untersteht immer dem Innenminister des jeweiligen Bundeslandes, in dem sie arbeitet.Oft gehören zu den Aufgaben des Innenministeriums auch die Fragen der inneren Sicherheit.Wie sicher sind diese Bürger, als Minderheit auf Demonstrationen, die von einem Innenminister so betitelt , abgestempelt und im Vorfeld stigmatisiert werden?_________________________________________________________________________Diese kleine Minderheit von Menschen will sich also wieder am Samstag den 22.1.2022 auf dem Schweriner Bertha-Klingberg-Platz treffen und sich zu (Zitat Innenminister Christian Pegel) "radikalisieren" und um unsere Gesellschaft zu "Destabilisieren".