Open-Air-Ausstellung „Abraham war Optimist“ am Schweriner Burgsee

34 Bildtafeln stehen seit Anfang November 2020 an der Graf-Schack-Allee am Ufer des Burgsees. Durch diese öffentliche Ausstellung unter dem Titel „Abraham war Optimist“ würdigt der Verein „Pro Schwerin“ die Arbeit des Landesrabbiners William Wolff.

William Wolff (1927 geboren, 2020 verstorben) war von 2002 bis 2015 Landesrabbiner von Mecklenburg-Vorpommern. 2014 zeichnete ihn Schwerin durch die Ehrenbürgerschaft aus.Die Fotografin Manuela Koska hatte William Wolff ein Jahr lang mit der Kamera durch seinen Alltag begleitet. Jetzt geben Ausstellungsfotos und -texte einen Einblick in ein modernes Judentum, wie es auch durch William Wolff in Mecklenburg-Vorpommern präsentiert wurde.Die Ausstellung wird am Burgsee bis Ende Februar 2021 gezeigt. Geplant ist, sie danach auch in anderen Orten Mecklenburg-Vorpommerns bereitzustellen.November 2020, Helmut Kuzina