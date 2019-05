Königsbesuch in Schwerin: Willem-Alexander und Máxima in der Schlossorangerie

Schwerin : Burggarten |

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima werden an den kommenden Tagen Mecklenburg-Vorpommern besuchen, und zwar wollen die Majestäten Station in Schwerin, Rostock und Bollewick machen.

Es ist vorgesehen, dass die beiden Monarchen am Montag, 20. Mai 2019, in der Schweriner Staatskanzlei empfangen werden. Anschließend ist in der Orangerie auf der Schlossinsel ein Mittagessen geplant.Danach will das Königspaar durch den Burggarten zum Schlossmuseum gehen. Wie nah interessierte Bürger dem eigentlich volksnahen Königspaar kommen könnten, wird von den Sicherheitsmaßnahmen abhängen. Auf jeden Fall soll die Schlossstraße von 10 bis 15 Uhr gesperrt werden.Vom Besuch des königlichen Paares in Schwerin wird es sicherlich viele bunte Bilder von der Staatskanzlei bis zur Schlossinsel geben. Hier vorab ein paar der schönen Motive aus dem vorgesehenen Besuchsgelände.Mai 2019, Helmut Kuzina