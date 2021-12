Freie Impfentscheidung !!

Schwerin : Pfaffenteich |

Zu einem Demoumzug am Südufer des Schweriner Pfaffenteiches (ohne Redner) wird derzeit in Schwerin aufgerufen. Treffpunkt 11 Uhr.

Unsere gegenwärtige Regierung hat natürlich schnell gelernt, aus der friedlichen Revolution im Herbst 1989. Wer demonstrieren möchte muss das natürlich vorher anmelden und ein paar Ordner mitbringen, die dann alle irgendwo registriert sind.

Hätten wir uns 1989 registrieren müssen, wäre die Mauer mit Sicherheit nicht gefallen, aber im Nachhinein und mit dem Wissen von heute sehe ich da leider keinen Unterschied mehr.Im Gegenteil die Gesundheit der Bürger und unserer Kinder stand in der DDR an oberster Stelle.