Einbürgerungsfeier Schwerin

Zu Einbürgerungsfeier lädt die Landeshauptstadt Schwerin die Abgeordneten aller Fraktionen in den Demmlersaal des Schweriner Rathauses ein. Der Grund, einige Bügerinnen und Bürger der Stadt Schwerin haben, die deutsche Staatsangehörigkeit erworden.Was ist eine Einbürgerung überhaupt?Einbürgerung ist die Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit an eine Ausländerin oder Ausländer. Sie erfolgt auf Antrag und wird durch Aushändigung einer Einbürgerungsurkunde vollzogen.Ab dem 01.01.2005 ist die Einbürgerung in den deutschen Staatsverband im Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) geregelt.Dies scheint nicht ganz einfach zu sein, wie man einer Webseite der Landeshauptstadt entnehmen kann.Zum Beispiel müssen einige Vorasussetzungen erfüllt sein.Welche Voraussetzungen müssen bei einer Anspruchseinbürgerung erfüllt werden?Für einen Anspruch auf Einbürgerung muss der Antragsteller über einen 8-jährigen rechtmäßigen und gewöhnlichen Aufenthalt verfügen.Er muss- den erforderlichen Aufenthaltsstatus nachweisen- die bisherige Staatsangehörigkeit aufgeben oder verlieren- unbescholten sein, außer Betracht bleiben Bagatelldelikte- eine Erklärung abgeben, dass er keine verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgt oder verfolgt hat- ein Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung ablegenWelche Unterlagen sind vom Antragsteller vorzulegen?- Geburtsurkunde- Heiratsurkunde- beglaubigte Abschrift aus dem Familienbuch- Nachweis über die Auflösung früherer Ehen- eigenhändig geschriebener Lebenslauf- Heimatpass- Nachweis über besonderen ausländerrechtlichen Status- Staatsangehörigkeitsnachweis des Ehepartners- Arbeitsvertrag ggf. Gewerbeanmeldung und Einkommensnachweise- Nachweis über Alters-, Kranken- und Pflegeversicherung- Schulbescheinigung- Nachweis über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache- Lichtbild- Nachweis über Inlandaufenthalt