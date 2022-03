Schwerin : Stadtzentrum |

Kalendarisch startet der Frühling in der Landeshauptstadt Schwerin ziemlich verhalten.

Zwar blühen am Burgsee in der Nähe des Schlosses viele Krokusse, doch es fehlen hier überall noch die anderen Frühblüher.In der Altstadt läuten allerdings an vielen Stellen wenigstens optisch die mit Frühlingsblumen bepflanzten Kästen und Kübel den Frühling ein.März 2022, Helmut Kuzina