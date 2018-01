Naturnah: Lachmöwen am Schweriner Pfaffenteich

Schwerin : Arsenalstraße |



Eine gute Gelegenheit, Lachmöwen in den Wintermonaten zu beobachten, gibt es am Schweriner Pfaffenteich.Auf den Terrassen am Südufer versammeln sie sich in größerer Anzahl, so dass Stadtkinder einheimische Wasservögel aus der Nähe kennenlernen können.Eltern mit ihren Kindern, Großeltern mit ihren Enkeln finden sich hier häufig ein, und die Lachmöwen haben übrigens auch kein Problem, den hier herumstehenden Stadttauben mal etwas Futter zu entwenden.Januar 2018, Helmut Kuzina