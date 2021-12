Schwerin : Marstallhalbinsel |

Die Marstallhalbinsel liegt am Westufer des Schweriner Sees, sie ist eine kleine Landzunge.

Über die Werderstraße in Schlossnähe ist sie schnell zu erreichen.Ihren Namen hat sie durch den ehemaligen Großherzogliche Marstall erhalten, einen Gebäudekomplex, in dem das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur seit 1990 seinen Sitz hat.Das Areal war 2009 in das Gelände der Bundesgartenschau einbezogen und neu gestaltet worden.Dezember 2021, Helmut Kuzina