Den guten Baum aus dem heimischen Wald gibt es beim Förster

Bei der Familie Weiberg, einer waschechten Försterfamilie ist man gut vorbereitet. Es stehen schon frisch geschlagene Bäume bereit, aber wer möchte kann seinen Baum auch selber "schlagen", Mit der Axt arbeitet man auch beim Tannenbaumkauf nicht mehr wirklich.So kommt die Familie kurzerhand mit dem Fuchsschwanz oder der große Junge in der Familie hat vom Papa die kleine Kettensäge mit. Natürlich hat der Förster auch eine Säge und noch andere Hilfsmittel für den richtigen Baum, den die Familie gerne haben möchte. jeder der schon einmal einen Baum bei seinem Förster im Wald geholt hat, weiß das der Kauf des Baumes nicht einfach ist. Die Kinder wollen diesen, die Mutti den Baum für die Ecke im Wohnzimmer und der Papa natürlich den größten der da ist.Also auf geht´s in Tannenwald vom Förster, eine Bäume sind mit einem Bändchen markiert und stehen unter besonderen Schutz...Irgendwann kommt die Familie dann zum Förster und meint den Baum für die Familie gefunden zu haben. Der Rest ist ein kurze Schnitt und schon liegt der Baum auf der Seite und wartet darauf endlich geschmückt zu werden. Keine muss traurig sein, denn die Bäume sind für dieses Fest gedacht und freuen sich endlich in der guten Stube ihren Platz gefunden zu haben.Wenn der Baum fachgerecht im Netz verpackt wurde, manchmal wird der größere Baum auch schon einmal mittels Seilwinde durchgezogen, sitzt man noch am Feuer und lässt das Jahr Revue passieren. Gibt es in diesem Jahr noch Schnee zu Weihnachten, für die Erwachsenen gibt es leckeren Glühwein und für die Kinder warmen Apfelsaft.oder eine leckere Schokolade. Hier wird an alles gedacht und wenn der kleine Knips dann noch die Seilwinde bedienen darf ist die Welt in Ordnung. und alle werden sich an die schönen Stunden im Wald erinnern. Zumal man dort auch noch einen Blick auf das heimische Wild ergattern kann. Natürlich nur wenn sich die die Kinder vorsichtig anpirschen...Zum Schutz der Tiere wird hier nicht der genaue Ort genannt. Wir bitten um Ihr Verständnis, Vielen Dank !