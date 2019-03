Am Schweriner See: Graureiher, Haubentaucher und Co.

Schwerin : Schweriner See |

Der Schweriner See ist für Wasservögel ein wichtiger Lebensraum, besonders auch für Brut- und Rastvögel. Am Röhrichtbereich lassen sich an bestimmten Aufenthaltsplätzen mehrere Wasservogelarten aus der Nähe beobachten.

In der Flachwasserzone tummeln sich viele Blesshühner, Stockenten und Haubentaucher. Die Graugans und der Graureiher tauchen auch an Land auf.Mit seiner Ausdehnung von rund 63 qkm gilt der Schweriner See als Deutschlands drittgrößter Binnensee nach der Müritz und dem Chiemsee.März 2019, Helmut Kuzina