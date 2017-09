Vorsicht Gauland Umzug !

Vorsicht wer bei Sixt einen LKW mietet macht sich möglichweise verdächtig, die falschen Nachbarn gehabt zu haben !Wer in den kommenden Tagen umziehen will, sollte sich keinen LKW bei Sixt mieten. Man könnte in den Verdacht geraten, in der Nähe von AfD Anhängern gewohnt zu haben oder sogar sein Umfeld zu verlassen, wo doch bisher vermutlich AfDler gewohnt haben.Selbst wenn ich jetzt mit Sixt umziehe, wird doch am nächsten Tag der Verdacht bei meinen neuen Nachbarn nahe liegen, mein bisheriger Nachbar war Herr Gauland oder zumindest ein entfernter Verwandter.Was kommt noch, werden die Wählerlisten nach AfD Prozenten durchforstet, Stadtteile gesperrt, Kaufhallen geschlossen, Fernwärme gesperrt, der Strom abgeschaltet... Die Mieten erhöht, der Müll nicht mehr abgefahren?