Satire

!!!!! Achtung Satire !!!! Achtung Satire !!!!! Achtung Satire !!!!!!



Überlebensregeln für die einheimische Bevölkerung in Deutschland im Jahr 2019:

Bitte treten Sie

von der Bahnsteigkante zurück,

halten Sie sich von öffentlichen Schwimmbädern fern,

meiden Sie U-Bahn-Treppen und

Wohngemeinschaften,

äußern Sie keine Trennungswünsche,

halten Sie sich nicht auf Weihnachtsmärkten auf,

gehen Sie nicht alleine Joggen,

führen Sie im Dunkeln Ihren Hund nicht mehr aus,

vermeiden Sie nächtliche Heimwege. Unterlassen Sie generell das

Bummeln durch Fußgängerzonen, Aufenthalte an Bahnhöfen, Seen, im Kölner Dom,Wohnen im Erdgeschoss und Mitfahrgelegenheiten.

Halten Sie sich mit Ihrer freien Meinungsäußerung

zurück.



Halten Sie in jedem Falle eine Arm-,Schwert-,Tritt-,Schuss- oder Messerlänge Abstand!



Halten Sie Abstand zu Ihren eigenen Gefühlen,zur Wahrheit, zur Sorge um Ihr Kind,davon, Gedanken zu Ende zu denken.



Distanzieren Sie sich von rechts, der AfD, von Deutschland allgemein und von Freunden, Bekannten und Familienangehörigen, die das eben nicht tun!



Solidarisieren Sie sich mit Flüchtlingen, mit Klimaaktivisten,

mit Muslimen,mit Mittelmeerrettern,mit PolitikerInnen,

mit Greta, Carola Rackete und der Antifa!



Bekennen Sie sich zu mindestens 3 Geschlechtern, zu Enteignungen und zum Sozialismus.



Verteufeln Sie Dieselfahrzeuge, Flugreisen,die fehlende CO2-Steuer,

heterosexuelle Männer, Mütter,Kohlekraftwerke,Fleischesser, Nazis,

das Wetter, Kreufahrtschiffe und Donald Trump.



Und üben Sie schon einmal mit „Heil Habeck“ den korrekten Gruß der Zukunft.





