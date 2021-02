Toccoa gibt Streaming-Premiere in Schwerin

Schwerin : Zenit |

Das Live-Rock-Konzert beginnt heute Abend um 19.30 Uhr in Schwerin-Lankow

„Wir gehören mit Sicherheit zu den ältesten Newcomern. Und unsere vielleicht größte Stärke, das seid in Wahrheit Ihr. Deswegen läuft die Scheibe auch bislang erfreulich gut an. Die allermeisten von unserer Fans kennen wir persönlich. Entweder seit gefühlten hundert Jahren. Oder von einem unserer Konzerte. Kurz: Wir sind Freunde!“, sagt Frontmann Marc Brendemühl über seine Band Toccoa. Die stammt aus Crivitz und hat mit ihrem kraftvollen Debütalbum Fans und Kritiker gleichermaßen überzeugt. Das beim Hamburger Independent-Label MCE veröffentlichte Album hat so einiges zu bieten. Musikalisch knüpfen die Mecklenburger hörbar an die große Zeit des Hard Rock der 70er Jahre an, beschreiten durchaus auch neue Wege. Geprägt wird der kraftvolle Sound von Toccoa durch das stimmungsvolle Zusammenspiel der beiden Gitarristen Marcial Garzon und Sandy Babenihr und die kräftige, unverkennbare Stimme von Sänger und Songschreiber Marc Brendemühl. Auch textlich muss sich die englischsprachig agierende Band nicht verstecken, bietet mit „Local Heroes“ und „ From Desert To Hell“ harte Kost in bester Tradition. Mit dem mit viel Liebe zum Detail produzierten Video-Clip „Would you call my name“ ist die Gruppe auch bei Youtube vertreten, weitere Filme sollen folgen. Im Rahmen der Aktion Neustart Kultur, gefördert durch die Initiative Musik und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, wird Toccoa heute Abend (samstag, 27. Februar) in Schwerin die Songs ihres Debüt-Albums „Explosition“ auf die Live-Bühne bringen. Da Corona-bedingt, noch keine Zuschauer erlaubt sind, wird das Spektakel ab 19.30 Uhr kostenlos über die Facebook-Adresse der Band weltweit im Internet übertragen werden. Unterstützung vor Ort gibt das Team des seit Monaten geschlossenenen Tanz- und Nachtclubs Zenit, das sich gemeinsam mit der Band darauf freut, „endlich mal wieder ein kleines Lebenszeichen abgeben zu dürfen“. Und die ganze Welt darf zuschauen.Hier der Link zum Youtube-Kana der Crivitzer Band „Toccoa“, die heute in Schwerin auf der Bühne ihr Debütalbum „Explosition“ vorstellen wird: https://www.youtube.com/watch?v=E9EC7nCndUI Foto: MCE/Phillip Eisermann