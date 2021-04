Schwerin : Kleingartenverein Ostorf e.V. |

Auch in diesem Jahr öffnen einige Gartenfreunde in der Kleingartenanlage Ostorf e.V. für die Gartenfreunde in und um Schwerin ihre Gärten um Erfahrungen auszutauschen.



Die Gartenanlage befindet sich in der Krösnitz in 19061 Schwerin , Stadionstrasse