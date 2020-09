Schwerin - Corona Panik frisst Grundgesetz

Zu einer Kundgebung mit Demonstrationszug zum Thema Corona rufen die Initiatoren der Schweriner Mahnwache, der Volksinitiative"Sofort zurück zur Demokratie MV" Querdenken 38/39 (MV/Küste) und den Ärzten für Aufklärung.Beginn der Veranstaltung 13:00 UhrGeplant ist ab 13: 00 Uhr ein Spaziergang um den Pfaffenteich und ab ca. 13:30 Uhr geht es vom Südufer des Schweriner Pfaffenteiches zum Bertha-Klingberg-Platz. Die dortige Kundgebung beginnt gegen 14 Uhr und soll bis 19 Uhr andauern.-Entschuldigung der Regierung beim Volk für die verbrecherischen Corona-Angst-Propaganda-Sofortige Aufhebung aller Corona-Maßnahmen & Wiederherstellung aller Grundrechte-angst- und gewaltfreie Diskussion aller Meinungen kein Impfzwang & keine mit Impfungen verbundenen negativen oder positiven Sanktionen-Entschädigung nach dem Prinzip: „Bürger retten statt Konzerne“-Bestrafung der VerantwortlichenWeitere Informationen finden Sie auf der Webseite Querdenken MV-Küste Hier können Sie sich den aktuellen Flyer für die Veranstaltung am 3. Oktober 2020 in Schwerin als PDF runterladen. PDF Flyer zur Kundgebung am 3.Oktober in Schwerin