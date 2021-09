Schwerin : Brückeneröffnung über die Krösnitz zum Dwang

Schwerin : Krösnitz |

Puh gerade noch rechtzeitig ! Am 23.9.21 (Donnerstag) ist es endlich so weit, gerade rechtzeitig zur Wahl ist es Schwerin noch gelungen , die Anbindung über den Ostorfer See fertig zu stellen. Welch eine Freude !!



Ein Glück das sich die Bauarbeiten nicht noch bis auf den Sonnabend vor den Wahlen hingezogen haben, sonst hätte man noch denken können, die Eröffnung, hätte was mit der Wahl zu tun....



Wie auch immer, die politische Eröffnung findet von 10 - 14 Uhr mit der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Minister Pegel und der Hautevolee aus Schwerin statt, als geschlossene Gesellschaft, wenn Sie richtig verstehen.



Das Volk darf dann an 14 Uhr ran.



Wenn Frau Schwesig dann über die Brücke geht, werden die Kritiker wieder sagen, nicht mal schwimmen kann Sie.



Am Sonntag kann Sie endlich wirklich gewählt werden.



Warum auf jeder Einladung steht:

" Es muss den Menschen Freude machen, sich anders zu verhalten" Ines Imdahl (in neues Deutschland " aus Veloplan 2/21)



erschließt sich mir nicht wirklich , ist es eine Aufforderung sich bei der Eröffnung der Brücke irgendwie anders zu Verhalten?