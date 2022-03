Vom Hühner- bis zum Straußenei , finden Sie auf dieser Ausstellung alles was es an Eiern gibt.Hat jemand Interesse an einer Ausstellung ?www.schweriner-galerie.deWer möchte mit uns Handbemalte Ostereier ausstellen ?Vom Hühner- bis zum Straußenei , finden Sie auf dieser Ausstellung alles was es an Eiern gibt.Hat jemand Interesse an einer Ausstellung ?www.schweriner-galerie.de