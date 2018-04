Motocross-Fahrer verletzt Spaziergänger am Neumühler See

Schwerin : Neumühler See |

Die Schweriner Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung am Neumühler See

Am Mittwochnachmittag, gegen 15:00 Uhr war ein26-jähriger Spaziergänger mit seinem Hund fußläufig im Uferbereichdes Neumühler Sees spazieren. Auf dem Gehweg im Wald kam ihm eineMotocross-Maschine entgegen. Der Spaziergänger äußerte seinen Unmutdarüber, dass der Fahrer den Waldweg verbotswidrig befuhr. Daraufhinhabe der unbekannte Fahrer seine Maschine ausgeschaltet, zur Seitegeworfen und einen 2 Meter langen Ast aus der unmittelbaren Nähe vomBoden aufgehoben. Damit ging er unvermittelt auf den Spaziergänger zuund schlug ihm einmal ins Gesicht, sodass er eine Nasenbeinfrakturerlitt und in dem Helios -Kliniken medizinisch versorgt werdenmusste.Nach der Tat entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. EinKennzeichen befand sich nicht an der Maschine.Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat zurbesagten Zeit eine solche Crossmaschine im o.g. Bereich festgestelltbzw. kann Angaben zur Person machen?