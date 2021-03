In Schwerin: Schloss und Landesmuseum öffnen wieder

Schwerin : Alter Garten |

Nachdem Bund und Länder Änderungen des Corona -Lockdowns beschlossen haben, wollen Schlösser und Museen in Mecklenburg-Vorpommern ab Dienstag, 16. März 2021, wieder öffnen, und zwar unter Einhaltung von Hygienemaßnahmen. Außerdem muss vorab ein Termin vereinbart werden.

In vielen Museen besteht Verunsicherung, was die praktische Umsetzung der Vorsichtsmaßnahmen bei der Wiederöffnung nach dem Lockdown angeht.Nach Meldungen der Schweriner Volkszeitung, des Nordkuriers sowie der Süddeutschen Zeitung müsse für die Einrichtungen in Schwerin unbedingt vorher ein Termin gebucht werden.Über Einzelheiten informieren das Staatliche Museum und das Schlossmuseum auf ihren Internetseiten.Stand: 14.3.2021, 14 Uhr, Helmut Kuzina