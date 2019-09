Fernsehturm wird Freiluft-Kino

Schwerin : Fernsehturm Schwerin |

Am 13. September gibt es in Neu Zippendorf einen ganz besonderen Kino-Abend: Am Fernsehturm wird der Road-Movie "Tschick" gezeigt. Liegestühle stehen für die Besucherinnen und Besucher in begrenzter Zahl bereit. Eigene Sitzgelegenheiten dürfen mitgebracht werden. Beginn: 20 Uhr, der Eintritt ist frei. das Kino unterm Fernsehturm soll keine Eintagsfliege bleiben. Geplant ist, auf dem Dreesch in jedem Jahr an einem wechselnden Ort einen Film aufzuführen. Unterstützt wird das Vorhaben u.a. vom Verein „Kino unterm Dach“ sowie dem Stadtteilmanagement „Quartier 63“ Neu Zippendorf / Mueßer Holz.