Faszinierendes Lichtspiel im Schweriner Dom

Schwerin : Dom |

Am Nachmittag des Wintertages sieht es im Schweriner Dom so aus, als hätte jemand Wand und Säulen der ehemaligen Marienkapelle in vielen Regenbogenfarben besprüht.

Es ist allerdings das Licht der tiefstehenden Februarsonne, das das faszinierende Farbspiel entstehen lässt, wenn es das prächtige Rundfenster der Kapelle durchleuchtet.Im südlichen Querschiff des Domes steht das Kreuz, das der Dresdener Bildhauer Ernst Rietschel 1854 gestaltete und Jahre später hier im Dom aufgestellt wurde. Zu der Bronzegruppe gehört Maria Magdalena, die am Fuß der Kreuzes kniet und den Tod Jesu beweint.Februar 2022, Helmut Kuzina