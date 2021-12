"ENDLICH Weihnachten" am 14. Dezember 2021 in Schwerin muss leider ausfallen

ACHTUNG!

Das Ella Endlich Konzert unter dem Motto "ENDLICH Weihnachten" am 14. Dezember 2021 in Schwerin in der Schelfkirche muss aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehen leider ausfallen.Ella Endlich sagt dazu: "Ihr Lieben, nach unserer schönen Premiere gestern Abend in Jena wurde ich darüber informiert, dass nun sechs weitere Termine dem Pandemigeschehen zum Opfer fallen. Das ist für mein Team und mich ein großer Schock. All die Proben ,Planungen, das Hoffen auf ein Wiedersehen...... und nun das. Man versicherte mir, dass alle Ticketkäufer ihr Geld zurückbekommen werden. Die einzigen Konzerte, die wir noch spielen dürfen sind Melle und Neuruppin. Nun legen wir die Hoffnung auf diese verbleibenden zwei Konzerte und wollen voller Zuversicht in die nächsten Weihnachtsjahre schauen, in denen wir die ENDLICH WEIHNACHTEN Tournee zu einem festen Bestandteil eures Weihnachtsfestes machen möchten.Danke an mein Team für eure Liebe und Arbeit an der Show. Wir haben alles gegeben und alles versucht.Ella“Die Tickets können an der jeweiligen Kartenstelle zurückerstattet werden. #EllaEndlich