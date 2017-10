Ein ganz normales Wochenende in Schwerin und Mecklenburg.....

Schwerin : Marienplatz |

Mehrere Körperliche Auseinandersetzungen zwischen syrischen Zuwanderern

Nr.3749906 | 02.10.2017 | PP HRO | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin

(ots) -Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr im Untergeschoss derMarienplatzgalerie zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischenzwei Personen.Nach Angaben der anwesenden Zeugen, die sich auf Grund desverkaufsoffenen Sonntags zahlreich in der Marienplatzgalerieaufhielten,

griff der tatverdächtige 18-jährige Syrer den

geschädigten 30-järigen Syrer unvermittelt von hinten an, indem er

ihn am Hals packte und anschließend einen Kopfstoß versetzte

. DieEhefrau des Geschädigten, welche schlichtend eingreifen wollte,erhielt vom Tatverdächtigen einen Schlag in die Bauchregion.Die beiden Streitenden wurden anschließend durch den eintreffendenSicherheitsdienst getrennt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräftefestgehalten.Beide Beteiligte trugen leichte Blessuren in Form von Schürfwunden,Beulen und einer Bisswunde davon. Die Ehefrau des Geschädigten,welche schwanger ist, wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.Da sich der Tatverdächtige vor Ort nicht beruhigen ließ und dieBegehung weiterer Straftaten ankündigte, wurde er durch dieeingesetzten Beamten vorübergehend in Gewahrsam genommen.Gegen 20:45 Uhr wollte der Geschädigte seine schwangere Ehefrau ausdem Krankenhaus abholen. Er wurde von zwei befreundeten Personenbegleitet. Auf Höhe der Haltestelle Klinikum begegnen sie zufälligFamilienangehörigen des Tatverdächtigen, welche diesen, da er sichebenfalls zur Behandlung im Klinikum befand, besuchen wollten.

Es kam erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen den Personen. Ein

syrischer Tatverdächtiger bedroht hierbei den Geschädigten und seine

Begleiter mit einer Eisenstange.

Die Geschädigten können sich insFoyer des Klinikums flüchten. Personen wurden nicht verletzt.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts dergefährlichen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.Dumrath, PHKinPolizeihauptrevier SchwerinIn den Morgenstunden des 30.09.2017 gegen 03:00 Uhr kam es vor demKino ´Capitol´ zu einer Schlägerei. Eine Gruppe von fünf deutschenMännern im Alter von 20-29 Jahren befand sich auf den Nachhausewegnach einem Clubbesuch. Vier der fünf Männer standen in einemDöner-Imbiss an, als ihr Begleiter davor von drei syrischen Männernim Alter von 19 bis 23 Jahren mit Faustschlägen und Trittenangegriffen wurde. Als die vier Deutschen ihrem Freund zur Hilfekamen, schlugen und traten die Tatverdächtigen auch auf diese ein,warfen mit einer Sitzbank sowie einem Blumenkübel. Durchtatunbeteiligte Zeugen wird ihr Vorgehen als äußerst aggressivbezeichnet, was sich auch darin äußerte, dass sie versuchtenVerkehrsschilder aus der Verankerung zu reißen.Die bereits sieben Minuten nach Notrufeingang eintreffendenFunkstreifenwagen konnten die Situation beruhigen und dieTatverdächtigen noch am Tatort feststellen.Insgesamt waren 8 Streifenwagen der Landes- und Bundespolizei imEinsatz. Die auf den Angriff zurückzuführenden Hämatome undPlatzwunden der Geschädigten mussten vor Ort medizinisch versorgtwerden.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes dergefährlichen Körperverletzung aufgenommen.A. Ott-EbertPolizeiführer vom DienstPOL-HRO:

Mehrere Körperliche Auseinandersetzungen zwischen syrischen Zuwanderern

Nr.3749906 | 02.10.2017 | PP HRO | Polizeipräsidium RostockSchwerin (ots) -Am Sonntagnachmittag kam es gegen 16:30 Uhr im Untergeschoss derMarienplatzgalerie zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischenzwei Personen.Nach Angaben der anwesenden Zeugen, die sich auf Grund desverkaufsoffenen Sonntags zahlreich in der Marienplatzgalerieaufhielten, griff der tatverdächtige 18-jährige Syrer dengeschädigten 30-järigen Syrer unvermittelt von hinten an, indem erihn am Hals packte und anschließend einen Kopfstoß versetzte. DieEhefrau des Geschädigten, welche schlichtend eingreifen wollte,erhielt vom Tatverdächtigen einen Schlag in die Bauchregion.Die beiden Streitenden wurden anschließend durch den eintreffendenSicherheitsdienst getrennt und bis zum Eintreffen der Einsatzkräftefestgehalten.Beide Beteiligte trugen leichte Blessuren in Form von Schürfwunden,Beulen und einer Bisswunde davon. Die Ehefrau des Geschädigten,welche schwanger ist, wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.Da sich der Tatverdächtige vor Ort nicht beruhigen ließ und dieBegehung weiterer Straftaten ankündigte, wurde er durch dieeingesetzten Beamten vorübergehend in Gewahrsam genommen.Gegen 20:45 Uhr wollte der Geschädigte seine schwangere Ehefrau ausdem Krankenhaus abholen. Er wurde von zwei befreundeten Personenbegleitet. Auf Höhe der Haltestelle Klinikum begegnen sie zufälligFamilienangehörigen des Tatverdächtigen, welche diesen, da er sichebenfalls zur Behandlung im Klinikum befand, besuchen wollten.Es kam erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen den Personen. Einsyrischer Tatverdächtiger bedroht hierbei den Geschädigten und seineBegleiter mit einer Eisenstange. Die Geschädigten können sich insFoyer des Klinikums flüchten. Personen wurden nicht verletzt.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts dergefährlichen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.Dumrath, PHKinPolizeihauptrevier SchwerinPOL-HRO:

Nächtliche Schlägerei in Güstrow

Nr.3749137 | 30.09.2017 | PP HRO | Polizeipräsidium RostockGüstrow (ots) -Am 30.09.2017 kam es in Güstrow gegen 00:45 im Bereich desUlrichplatzes zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen.Mehrere Zeugen berichteten unabhängig voneinander, dass sie etwa20-30 Personen festgestellt hätten, die gegenseitig mit Gürteln undSchlagstöcken auf sich einschlugen. Mindestens eine Person ging dabeiverletzt zu Boden und wurde durch einen Zeugen aus demGefahrenbereich gebracht.Nachdem er dann vergeblich versucht hatte, die Gruppen zum Beendenihrer Handlungen zu bewegen, kündigte er an, die Polizei zuverständigen. Daraufhin teilten sich die Beteiligten in mehrerekleine Gruppen auf und entfernten sich in unterschiedlicheRichtungen. Auch der Geschädigte war plötzlich nicht mehr vor Ort.Zeugen, welche die Auseinandersetzung ebenfalls beobachtet haben oderAngaben zu den Beteiligten machen können, werden gebeten, sich beimPolizeihauptrevier Güstrow unter 03843-266-0 oder per Internetwacheunter www.polizei.mvnet.de zu melden.Detlef Uhl, PolizeihauptkommissarPolizeihauptrevier GüstrowPOL-HRO:

Tätliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Nr.3749101 | 30.09.2017 | PP HRO | Polizeipräsidium RostockWismar (ots) - Tätliche Auseinandersetzung zwischen mehrerenPersonenAm 29.09.2017 kurz nach 23:00 Uhr kam es in Wismar auf dem Parkplatzam Burgwallcenter in Höhe eines Schnellrestaurants zu einer tätlichenAuseinandersetzung.Nach zunächst verbaler Auseinandersetzung wurde nach Verlassen desSchnellrestaurants ein 27-jähgriger Wismarer durch eine ca.

15 bis 20

Personen starke Gruppierung mit Migrationshintergrund angegriffen.

Dabei setzten die Täter Holzlatten und Schlagketten ein.

Der Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.Ein weiterer Gast des Schnellrestaurants wurde durch die Gruppierungebenfalls bedroht und beleidigt, jedoch nicht tätlich angegriffen.Noch vor dem Eintreffen mehrerer Funkwagen aus Wismar, von derAutobahnpolizei Metelsdorf und dem PR Grevesmühlen entfernte sich dieTätergruppierung vom Ereignisort.Trotz sofortiger Fahndung mit mehreren Funkwagen konnten die Täternicht mehr festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmtdie Kriminalpolizei Wismar.Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben und Angaben zumTathergang und den beteiligten Personen machen können, werden gebetensich an die Polizei in Wismar - Telefon: 03841 - 2030 - zu wenden.Frank SchröderPolizeihauptkommissarAVPR MetelsdorfPOL-HRO: Geschädigter gesucht!

Erneute Körperliche Auseinandersetzung auf dem Schweriner Marienplatz

Nr.3749370 | 01.10.2017 | PP HRO | Polizeipräsidium RostockSchwerin (ots) -In der Nacht vom Samstag zum Sonntag kam es gegen 23:30 Uhr

zum

wiederholten Mal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen auf dem Schweriner Marienplatz.

Mehrere Zeugenbeobachteten, wie eine männliche Person mittleren Alters von

zwei

Jugendlichen mit augenscheinlichem Migrationshintergrund körperlich

angegriffen wurde.

Nachdem sich der unbekannte Geschädigte trotzmehrfacher Faustschläge und Fußtritte von den Angreifern los reißenkonnte, flüchtete er mit einem weiteren unbekannten Begleiter inRichtung Hauptbahnhof.Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zum Geschädigten oder zudessen Begleiter geben können, sich umgehend im PolizeihauptrevierSchwerin unter Telefonnummer 0385/5180-0 zu melden.K. Jander, POMinPolizeihauptrevier SchwerinPOL-HRO:

Gefährliche Körperverletzung in Schwerin

Nr.3749275 | 30.09.2017 | PP HRO | Polizeipräsidium RostockSchwerin (ots) -In den Morgenstunden des 30.09.2017 gegen 03:00 Uhr kam es vor demKino ´Capitol´ zu einer Schlägerei. Eine Gruppe von fünf deutschenMännern im Alter von 20-29 Jahren befand sich auf den Nachhausewegnach einem Clubbesuch. Vier der fünf Männer standen in einemDöner-Imbiss an, als ihr Begleiter davor

von drei syrischen Männern

im Alter von 19 bis 23 Jahren mit Faustschlägen und Tritten

angegriffen wurde.

Als die vier Deutschen ihrem Freund zur Hilfekamen, schlugen und traten die Tatverdächtigen auch auf diese ein,warfen mit einer Sitzbank sowie einem Blumenkübel. Durchtatunbeteiligte Zeugen wird ihr Vorgehen als äußerst aggressivbezeichnet, was sich auch darin äußerte, dass sie versuchtenVerkehrsschilder aus der Verankerung zu reißen.Die bereits sieben Minuten nach Notrufeingang eintreffendenFunkstreifenwagen konnten die Situation beruhigen und dieTatverdächtigen noch am Tatort feststellen.Insgesamt waren 8 Streifenwagen der Landes- und Bundespolizei imEinsatz. Die auf den Angriff zurückzuführenden Hämatome undPlatzwunden der Geschädigten mussten vor Ort medizinisch versorgtwerden.Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes dergefährlichen Körperverletzung aufgenommen.A. Ott-EbertPolizeiführer vom DienstPOL-HRO: Gefährliche Körperverletzung in SchwerinNr.3749275 | 30.09.2017 | PP HRO | Polizeipräsidium RostockSchwerin (ots) -