Der Winter naht, neues Konzept gegen Eisglätte

Dazu werden die Straßen und Wege großzügig ausgehoben. Neben dem strahlenden Abfall werden auch die Versorgungsleitungen für Wasser und Abwasser der Strahlungswärme ausgesetzt, so das die Gefahr durch platzende Rohre drastisch gesenkt wird.Neben den Wärmeeffekt wird auch ein neues Bild unserer Flora und Fauna, sowie mehr Verkehrssicherheit auch in lauen Sommernächten erwartet. Dann nämlich erstrahlen die Straßen und Wege in einen neuen leicht grünlich-bläulichem Licht.Neben all den schönen Aspekten wird auch ein Millliardendeal mit der Energiewirtschaft abgeschlossen, so das in Zukunft auch sämtliche Gewässer in und um Schwerin nicht mehr zufrieren und vom Weltraum aus sichtbar ein zauberhaftes Lichterspiel bieten.Text: SatireBild: maxpixel.net