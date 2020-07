Da geht doch endlich was: Live-Kultur in der Corona-Krise 2020

Schwerin : Filmpalast Capitol Schwerin | 

Im Schweriner Schlossinnenhof und im Filmpalast Capitol gibt es endlich wieder spannende kulturelle Live- & Film-Angebote



Cineasten, Achtung! Passend zur Ferienzeit zeigen die Organisatoren des jährlich im Mai stattfindenden Filmkunstfest MV vom 2. bis 8. Juli den Familien- und Jugendfilm „Zu weit weg“ von Regisseurin Sarah Winkenstette. Erzählt wird hier die Geschichte von Ben und seiner Familie, die wegen eines Braunkohletagebaus ihre Heimat verlieren und umziehen müssen. In der neuen Schule ist Ben plötzlich der Außenseiter, auch im neuen Fußballverein laufen die Dinge nicht wie erhofft. Sarah Winkenstette bekennt: „ Ich finde es grundsätzlich sehr wichtig, auch schwere Themen wie Flucht und Vertreibung, den Verlust von Heimat unverkrampft und mit Humor anzugehen. Weinen und Lachen liegen schließlich auch im echten Leben sehr oft nah beieinander.“Höhepunkt der Filmkunstfest-Auslese wird die Kurzfilmnacht am heutigen Freitag sein, in der zwölf aktuelle Streifen voller faszinierender Bilder, Spannung und Witz, teilweises auch mit ernster Thematik, gezeigt werden. So kann der Kurzfilm „Mojo“ von Nadja Al-Arab vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse in den USA auch als ein aktueller Kommentar zum Thema Rassismus im Alltag verstanden werden. Hier alle Daten & Anfangszeiten: Kurzfilmnacht im Capitol mit Kurator Jörn Wille & Moderatorin Inga Behnsen , Freitag, 3. Juli, 17.00 und 20.15 Uhr„PRIMA MALLORCA“, Freitag - Sonntag 3. bis 5. Juli, jeweils 16.30 (am 3. Juli mit Moderator Volker Kufahl) und 19.30 Uhr„COUP“, Freitag – Sonntag 3. bis 5. Juli, jeweils 16.45 (am 3. Juli mit Moderator Volker Kufahl) und 19.45 Uhr„ZU WEIT WEG“ Donnerstag – Mittwoch 2. bis 8. Juli, jeweils 15.00 und 17.30 Uhr, (am 3. Juli um 17.30 Uhr mit Moderator Volker Kufahl)Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Es wird gebeten, aufgrund der aktuellen Situation nach Möglichkeit die Online-Bestellung zu nutzen.

Und auch im Schweriner Schlossinnenhof wird endlich wieder regelmäßig Kultur geboten.

Die Termine (Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn außer Matinee: 20.00 Uhr)03.07.2020Schweriner Schloss-Konzert: Musikalische Krimi-Lesung mit Diana Salow und der Band Sweet Vanilla04.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit dem Streichquartett Thomas Probst05.07.2020Schweriner Schloss-Matinee mit Swing for Fun05.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Pingo Schlüter & Alter Ego Semi Solo Band09.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit ÖXL10.07.2020Schweriner Schloss Konzert mit dem Walter Martinez Trio11.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit five men on the rocks12.07.2020Schweriner Schloss-Matinee mit Till Frömmel12.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Die Guten16.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Biest of Bourbon17.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Les Bummms Boys18.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit BlueLight19.07.2020Schweriner Schloss-Matinee mit dem Karsten Lauke Trio23.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Celissimo, Cello-Duo Clara Berger & Laura Moinian24.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Jackbeat25.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Bad Penny26.07.2020Schweriner Schloss-Matinee mit Leif Tennemann "Vorsicht Leif sagt Hausmeister Erwin"26.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit der Miller-Family30.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Magical Mystery Band - Pink Floyd Tribute Show31.07.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Sconehead ffunplugged01.08.2020Schweriner Schloss-Konzert mit Karussell02.08.2020Schweriner Schloss-Matinee mit dem Landespolizeiorchester MV in der Egerländer Besetzung