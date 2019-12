Andere Stimmen, andere Räume

Spannende Theater-Inszenierung in der Platte



Eine spannende Zeitreise von den 80er Jahren bis in unsere Tage zeigt das Theater-Stadtprojekt „Wildes Land“ von Regisseur Helge Schmidt im Schweriner Stadtteil Großer Dreesch/Müßer Holz. Er inszenierte mit einem Schauspieler-Team des Mecklenburgischen Staatstheaters eine Annäherung an jenen Stadtteil, der vom städtebaulichen Vorzeigeprojekt zum sozialem Brennpunkt wurde. Die Vorstellungen des Stückes finden stilecht in zwei Plattenbau-Wohnungen statt, in denen Menschen verschiedener Generationen ihre Geschichten erzählen. Nicht nur für Besucherinnen und Besucher, die auf dem Großen Dreesch zuhause sind, ist diese Inszenierung zu empfehlen. Nächste Vorstellungen am 7. und 8. Dezember, Treffpunkt am Samstag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr im Kassen-Foyer des Staatstheater.