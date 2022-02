Zu Fuß durch das Stadtzentrum von Schwerin

Schwerin : Stadtzentrum |

Die wechselhafte Wetterlage Anfang Februar hält nicht davon ab, durch die Straßen von Schwerin zu bummeln, obwohl auch Stadtrundfahrten und -rundgänge angeboten werden.

Es ist die Zeit, beliebte und wichtige Sehenswürdigkeiten in aller Ruhe aufzusuchen, den Details der wechselvollen Stadtgeschichte nachzuspüren und die aktuellen Veränderungen zu beobachten.Insgesamt ist festzustellen, dass die Stadt sowohl für Besucher als auch Einwohner weiterhin an Attraktivität gewinnt, und zwar durch ein vielfältiges Angebot an touristischen und kulturellen Möglichkeiten.Februar 2022, Helmut Kuzina