Schwerin : Schlossinsel |

Ein paar Momentaufnahmen vermitteln einen Eindruck von der Stadt Anfang Dezember. Auch bei trübem Wetter bieten sich in der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern immer wieder interessante Perspektiven.

Wer die Stadt besucht, geht gern in Richtung zum Schloss, über die Schlossinsel, durch die Schlossgärten und am Schweriner See entlang.Es wäre schwierig, eines der Motive für einen Monatskalender auszuwählen, um den Dezember herauszustellen.Dezember 2021, Helmut Kuzina