Schleppangeln am Schweriner See

Der Schweriner See

Schleppangeln: Das braucht ihr

Die Technik des Schleppens

Fazit

In Westmecklenburg, zwischen Schwerin und Hohen Viecheln, befindet sich der 25km lange Schweriner See. Dabei handelt es sich um einen Gletscherzungensee, der aus der Weichsel-Eiszeit stammt und gehört zur Landschaft Mecklenburgischer Seeplatte. Die artenreiche Fauna und Flora des Schweriner Sees überzeugt zur jeden Jahreszeit. Neben dem einmaligen Naturerlebnis lädt der Schweriner See die Besucher zum aktiven Wassersport ein. Ob Segeln, surfen, tauchen oder Wasserwandern, die Möglichkeiten sind groß. Im Frühling und Sommer lässt es sich am Strand der drei verschiedenen Badestellen vom Schweriner See, entspannen. Aber auch das Angeln am Schweriner See lockt von Jahr zu Jahr passionierte Angler. Mit verschiedenen Angelmethoden werden Fische, wie Flussbarsch, Hecht und Zander an den Haken gelockt.Das Schleppangeln ist eine Angelmethode, bei der die Köder geschleppt werden. Das heißt so viel wie, dass sie hinter einem fahrenden Boot gezogen werden. Dabei werden Raubfische, wie Hecht und Zander aktiv und jagen ihrer Beute hinterher. Die passende Angelausrüstung sollte dabei stabil und auf das Schleppangeln ausgerichtet sein. Ein bis zwei 2,10 bis 3,20m lange Schleppruten mit einem Wurfgewicht von 50-150g werden mit einem Rutenhalter am Boot befestigt. Die Angelrolle sollte dabei eine Multifunktionsrolle sein, die in der Handhabung deutlich besser ausfällt, als eine Stationärrolle. Um einen guten Drill standzuhalten ist eine 0,12-0,17mm geflochtene Angelschnur ideal. Einige Angler vertrauen auch auf 0,40-0,45mm monofile Angelschnüre. Das Vorfach sollte 15 bis 20cm lang und aus 0,8mm Fluorocarbon bestehen. Bei kapitalen Räubern ist ein Stahlvorfach ideal.• Weitere Informationen zu der Ausrüstung und die passenden Köder sind auf dieser Seite zu finden.Die aktive Angelmethode auf dem See. Mit einem Boot, der passenden Angelausrüstung und den Angelkollegen geht es raus auf den Schweriner See. Dabei wird beim Schleppangeln der Köder hinter einem fahrenden Boot gezogen. So werden in kürzester Zeit verschiedene Angelplätze abgefischt. Gerade jetzt, in der kühleren Jahreszeit, ist diese Angelmethode ideal. Denn Raubfische, wie Hecht und Zander müssen sich ein Winterdepot anfressen und gehen noch aktiver auf Beutezug, als zuvor. Die Technik beim Schleppangeln ist simpel: Nachdem das Boot zum Fahren gebracht wurde, werden die Köder ausgeworfen, sodass die Schnur straff bleibt. Dann wird das Boot auf 2 bis 3km/h beschleunigt, das ist die ideale Schleppgeschwindigkeit. Der erste Biss lässt nicht lange auf sich warten.Mit Lockstoffen und großen Ködern werden kapitale Exemplare an den Haken gelockt. Mit verschiedenen Geschwindigkeiten, werden die Köder unterschiedlich zum Laufen gebracht.Das Schleppangeln am Schweriner See ist eine gute Möglichkeit, um in kürzester Zeit viele Angelplätze abzufischen. Denn dieser See gilt als zweitgrößter norddeutscher See und bietet ideale Bedingungen zum Schleppangeln. Dafür ist auch die passende Angelausrüstung notwendig, die stabil und auf die Angelmethode, aber auch auf den Zielfisch angepasst werden sollte. Der erste Biss lässt nicht lange auf sich warten.