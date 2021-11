Schwerin : Stadtzentrum |

Herbstfarben sorgen für attraktive Bilder in der Schweriner Stadtlandschaft.

Beim Nachmittagsspaziergang gibt es an vielen Straßen und Plätzen durch die Laubfärbung attraktive Perspektiven.Schöne Herbstaufnahmen sind vor allem an den Ufern der Seen möglich.Es sieht so aus, als würde der November noch einmal alles dransetzen, um interessante Fotomotive zu bieten.November 2021, Helmut Kuzina