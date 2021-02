Ein Streifzug durch den Schweriner Schlossgarten

Schwerin : Schlossgarten |

Bis zum 7. März 2021 gelten die besonderen Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus. Da diese Landesregeln keine Urlaubsreisen nach Mecklenburg-Vorpommern erlauben, wird in diesem Beitrag auf Myheimat an eine der schönsten Barockanlagen in Norddeutschland erinnert, an den Schlossgarten in Schwerin.

Der Schlossgarten gehört unmittelbar zum Schloss und wurde zwischen 1748 und 1756 an seiner Südseite angelegt.Der holländische Gartenbaumeister Jan Legeay gestaltete den Schlossgarten im Stil eines französischen Barockgartens.In späteren Zeiten wurde die Gesamtanlage so verändert, dass große Rasenflächen und breite Promenaden hinzukamen.