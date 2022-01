Bratwurst und Glühwein Gratis in Rohkohl`s Trödelhalle in Schwerin Süd.

Zu einem Trödelmarkt mit dem NDR lädt Rokohl´s An-und Verkauf ab 13 Uhr in Schwerin Süd ein. Der NDR hat dort am 7. Januar 2022 ab 13 Uhr einen Drehtag geplant. Lassen Sie sich mit einer kostenlosen Bratwurst und köstlichen Glühwein verwöhnen. Das die Bratwurst oder der Glühwein in Verbindung mit einer gesundheitlichen Dienstleistung in Verbindung steht, ist bisher nicht bekannt geworden.