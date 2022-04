Auf der August-Bebel-Straße am Schweriner Pfaffenteich

Schwerin : Pfaffenteich |

Am Ostufer des Schweriner Pfaffenteichs zieht sich die 700 m lange August-Bebel-Straße entlang. Von ihr bieten sich interessante Ausblicke auf die entsprechende Straße am Westufer des innerstädtischen Gewässers, auf die Alexandrinenstraße.

An beiden Straßen befinden sich zahlreiche klassizistische Gebäude, es sind meistens drei-, wenige zwei- und viergeschossige Wohnhäuser und viele von ihnen – in den vergangenen Jahrzehnten aufwändig restauriert – stehen unter Denkmalschutz.Von der August-Bebel-Straße gibt es den Blick auf die prachtvollen Hausfassaden in der Alexandrinenstraße, die offensichtlich zu den Vorzeigestraßen in der Landeshauptstadt zählt.April 2022, Helmut Kuzina