Alltagsbilder aus Schwerin: Hochsommertag im Juli

Schwerin : Stadtzentrum |

An dem herrlichen Hochsommertag gibt es bei +28° einen Mix aus viel Sonne und ein paar Wolkenfeldern. Das ist für viele Urlauber und Tagestouristen eine günstige Wetterlage, die Landeshauptstadt Schwerin zu besuchen.

Auf den Straßen und Plätzen, in den Parkanlagen und am Schweriner See ist zu beobachten, dass der Alltag in die Stadt zurückgekehrt ist.Gäste fühlen sich trotz der Corona-Pandemie in Schwerin sicher und genießen die Stadtlandschaft mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten.Juli 2021, Helmut Kuzina