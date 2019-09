Rattelsdorfer Hobby- Künstler- und Ideenmarkt am 10.11.2019

Rattelsdorf : Abtenberghalle |

In diesem Jahr präsentiert sich der Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt in Rattelsdorf wie gewohnt Mitte November und zwar am 10.11. Kurz bevor die Faschingsnarren in die „heiße Saison“ starten und andere beginnen die Advents- und Weihnachtsdekoration rund um Haus und Wohnung anzubringen zieht es nicht nur kreativen Menschen zum Hobby-, Künstler –und Ideenmarkt nach Rattelsdorf wo sich jeder die schönsten und besten, handgemachten Unikate sichern kann. Es ist eine Veranstaltung/Tag für die ganze Familie!



Eine Vielfalt von über 100 Ausstellern laden mit einem bunten Angebot in und vor die Abtenberghalle nach Rattelsdorf (an der B4 zwischen Coburg und Bamberg – nahe Breitengüßbach) von 10 bis 17 Uhr zum Staunen, Probieren und Erleben ein. Selbstverständlich darf auch nach Herzenslust eingekauft werden! Das, was beim farbenfrohen Herbstfestival gezeigt wird, ist denkbar vielfältig: Es wird natürlich viel herbst- und weihnachtliches in Hülle und Fülle zu bewundern geben! Entdecken Sie Erlesenes und Schönes und nehmen teil an der Lebensfreude die durch Kreativität entsteht! Freuen Sie sich auf viele kulinarische Highlights, einen Blick über die Schultern der Künstler sowie ein Kinderprogramm!



Da Aussteller und Besucher DAS Original – aufgrund seiner Größe und Qualität sehr schätzen.. wird es sicherlich wieder das Veranstaltungsmagnet für Besucher aus Nah und Fern werden. Unikate gibt es für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel und mit hausgemachten Kuchen und Torten (aber auch andere Leckereien) macht hier jede Pause Freude!



Mit den selbstgenähten „Fröhlichen Filztasche“ und ihren auswechselbaren Stoffbändern ist die Tasche für jeden Auftritt gewappnet. Ob im Beruf, Theater, Fest oder der kleine Einkauf – und davon kann man gar nicht genug haben!



Neu begeistern wird Sie: ein Stand mit liebevoll gemachten Krippen, LED-Flaschen, Babyschuhe, neue Floristik-Ideen, Keilrahmen, Schneidbretter, Keramik für Haus und Garten, Gläser verziert, Deko aus Moosgummi und Kaffee-Kapseln, Kränze und Tischgestecke, Genähtes für Kinder und Erwachsene, Wandgestecke in Verbindung mit Glas, Schutzengel, Bastelzubehör, Lichterkugeln, Armstulpen, Tiffany-Lampen, Handytasche und Schlüsselbänder, Filz-Engel und Elfen und vieles mehr.



Und auch diesmal wieder mit dabei: Die Zauberburg mit Nisthilfen vor der Halle, Landhaus und shabby Vintage Deko, Edelstahl-Stein-Vögel, handgemachte Feinkost, Powermagnete, Genähtes und Gestricktes, Wolle und Bobbels, Drechselarbeiten, Weidelampen, Kalligraphie-Arbeiten, Treibholz-Ideen, Tiffany-Glasdesign, Puppenkleidung, leckere Marmelade, Likör, Chutney und mehr, Schnullerketten, gewebte Teppiche, getrocknete Kräuter, Töpferware, Patchworkarbeiten, alles Mögliche aus Beton, gefilzte Hausschuhe, Olivenölseifen, handbemaltes Porzellan und weitere tollen einmalige Unikate.



Viele haben darauf gewartet dass sie wieder mit dabei sind: Die Taschen und Kleidungsstücke mit Gobelinbildchen und Knopfschmuck.



Ein Besuch am Stand der begehrten Anhänger aus Muranoglas wird sich lohnen! Die Begeisterung um dieses venezianische Glas, welches sich durch eine sehr hohe Qualität auszeichnet, findet man „rund um diesen Stand“. Für alle Ketten bzw. Anhänger sind die dazu passenden Ohrringe verfügbar bzw. möglich. Und das Beste: Auf Wunsch können alle Schmuckstücke kostenlos verlängert und gekürzt werden.



Eine langjährige Stammausstellerin bietet mittlerweile 103 Farben des beliebten TVU-Garnes aus 50% Baumwolle 50% Polyacryl. Stetig jedoch steigt die Farbauswahl vom megaweichen Modalgarn, das teils aus Polyamid und teils aus einer - aus Buchenholzharz gewonnenen - Viskosefaser besteht. Dies ist übrigens super angenehm im Tragekomfort und in der Verarbeitung! NEU und dauerhaft im Programm: Sockenwolle 4fach aus 75% Schurwolle, 25% Polyamid superwash; direkt von der großen Kone zu 100gr-Bobbels oder auch kleineren Bobbels gewickelt. Kleinere deshalb um nicht so viele Reste zuhause herumliegen zu haben. 80 Gr. reichen z.B. für Socken Gr. 40/41 und man hat kaum Überbleibsel.



Hier fällt nichts aus dem Rahmen. Eulen in allen Lebenslagen. Mit viel Freude und immer einem Lächeln auf den Lippen stellt die neue Ausstellerin in Rattelsdorf außergewöhnliche Kreationen her. Alle Unikate als Geschenkidee oder auch um sich selbst eine Freude zu machen!



Nicht mehr wegzudenken: Die mobile Druckerei. Das traditionelle Familienunternehmen besteht seit 1904 und hat sich auf das bedrucken von Servietten und Bierdeckel spezialisiert – im traditionellen Buchdruck, also noch mit Bleisatz, den beweglichen Lettern, wie einst von Gutenberg erfunden. Servietten und Bierdeckel werden jedem Anlass entsprechend gestaltet und einzeln bedruckt.



Wie wär´s schon jetzt mit Weihnachtslikör, leckeren Plätzchen oder doch lieber einer Krippe, Schneemänner, Windlichter oder Engeln? Beliebt und bekannt sind die Holzfiguren vor der Halle und natürlich wieder mit dabei! Auch der beliebte Stand mit den handgewebten Teppichen ist wieder vertreten. Der Stand „Menschen für Menschen“ ist ebenso mit von der Partie. Eine Ausstellerin hat über 25 verschiedene Honigspezialitäten dabei! – Das solltet Ihr nicht versäumen!



Für die Kleinsten ist der Besuch des Hobby-, Künstler- und Ideenmarktes in Rattelsdorf ein ganz aufregendes Erlebnis! Der Renner wird sicherlich wieder der Workshop „Sandmalen“ sein. Hier kann man aus über 100 Motiven auswählen. Schutzfolie abziehen und die gewünschte Klebefläche mit farbigen Sand bedecken. Schütteln und schon ist das Kunstwerk fertig. Auch die Ballonkünstlerin ist wieder mit dabei! Mit leckeren Popkorn und/oder frisch gebackenen Waffeln kann man sich hiernach gerne stärken.



Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bayern (Bezirk Oberfranken) ist mit einem Informationsstand vertreten. Dort können alle Interessierten und Betroffene (ob selbst oder als Angehöriger) Informationen bekommen.

Sie sehen schon…. !!! .. Seien Sie dabei! Entdecken & erleben! – Sparzieren Sie durch diesen kreativen Markt, voller Ideen und kulinarischer Köstlichkeiten! Ideen und Geschenke für jeden Geldbeutel. Egal wo man wohnt, ein Weg der sich lohn!

Das Original:

Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt

10.11.

in der Abtenberghalle Rattelsdorf

von 10.00 bis 17.00 Uhr!



In Verbindung mit einem Gewinnspiel werden alle Besucher aufgefordert den schönsten Stand zu prämieren.

Es winken tolle Preise für alle Teilnehmer.



Übrigens: Die ersten 100 Besucher erwartet eine zusätzliche Überraschung am Eingang!



Nähere Informationen gibt es beim Hobbyevent-Team unter der Tel. Nr. 089 5028809 oder www.hobbyevent.de