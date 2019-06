Engelsstimmen zu Gast an der St. Laurentius-Kapelle Unterflossing

Wenn Berta Bauer – rühriges Unterflossinger Urgestein im besten Sinne – ruft, dann kommen alle und so waren zur letzten Maiandacht 2019, am 31. Mai, 19.15, alle verfügbaren 72 Plätze in der St. Laurentius-Kapelle besetzt und weitere Gläubige lauschten vor dem Gotteshaus.

Den Ohrenschmaus bot der Mühldorfer Bäuerinnenchor, der in beachtlicher Stärke und mit wohlklingenden Stimmen der Gottesmutter die Ehre gab.

Einmal monatlich proben sie unter der Leitung von Christiane Haselbeck und auf zumindest 5 Auftritte im Jahr kommen sie, die Bäuerinnen aus dem gesamten Landkreis Mühldorf am Inn, welche die Freude am Gesang zusammenführt.Sie war zu spüren, diese Freude, die von Christiane Haselbeck gekonnt und engagiert gefördert wird.Selbst ist Sie in einer breiten Aufstellung musisch engagiert und die Sängerin, welche der Welt höchste Stimmlage erreicht. So das Urteil von Erika Geßner-Rüggeberg und die im Oktober 2018 mit 78 Jahren verstorbene Konzertsängerin und Gesangslehrerin wusste, wovon sie sprach!Kapelleneigner Otto Masszi schlug in gekonnter Manier die inzwischen zur Endausbaustufe erweiterte und so erstmals zu hörende Marienorgel: das 1993 entstandene Meisterstück vonRobert Knöpfler, dem Inhaber der Augsburger Orgelbaufirma Rudolf Kubak.Bei der Freude aller Anwesenden über die musikalischen Darbietungen, dürfte diese ach im Himmel geherrscht und die Gebete um Fürbitte der Gottesmutter so begleitet sicher angekommen sein.Bei stärkender Brotzeit, Kaffee und Kuchen, zu der Berta Bauer eingeladen hatte, klang der Marienmonat zünftig aus.