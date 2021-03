Bischof Mixa stärkt in nicht nur wegen Corona schwierigen Zeiten!

Zum dritten Mal bereits muss Pandemie bedingt der Gebets-Tag an der St. Laurentius-Kapelle, Unterflossing, abgesagt werden, kann Salvatore Caputa nicht anreisen.

Dennoch fanden sich PilgerInnen in der gelebten Überzeugung, dass es nicht um ihn und seine Visionen, sondern einzig und alleine die Gottesmutter zum Gebet ein.

Dieser Glaubenskraft gibt S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa am 13. März 2021 seine Referenz und zelebriert um 11.00 in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, Hauptstraße 15, 84155 Bodenkirchen einen Pilger-Gottesdienst.

Erich Neumann, der seit langen Jahren eine gute Beziehung zum ehemaligen Bischof seiner Heimatstadt Augsburg pflegt, freut sich nach den gerichtlich mit Freispruch - einem Sieg für die Mutter Gottes und den Hl. Laurentius - beendeten Attacken gegen ihn, um den Kapellen-Verein von innen heraus zu zerstören sehr, dass die inzwischen wieder beruhigten Fahrwasser, diesen bischöflichen Beistand bekommen.Während – geradezu eine Parallele – die fatalen Abläufe um fehlende Aufarbeitung der Missbrauchssituation, der unsägliche Missbrauch der Gottesmutter durch die destruktiven Aktionen von Maria 2.0 und der synodale Irrweg, als Brandbeschleuniger von innen die Schlagzeilen beherrschen, suchen die Gläubigen alles Andere, als diese Negativkriterien.Mystik, echte Orientierung, gelebte Seelsorge sind die benötigten Stützpfeiler und Bischof Walter steht wie kein Anderer dafür: eine Linie vom Löwen von Münster Clemens August Graf von Galen, Fuldas viel zu früh verstorbenem Erzbischof Johannes Dyba zu ihm ist unübersehbar.Die zu erwartend wortgewaltige Predigt des ausgewiesen marianisch geprägten Bischofs, der an seinem Altersitz Gunzenheim die Wallfahrt zu Maria Im Strahlenkranz wiederbelebte und dort die Tradition des Herz Mariae Sühnesamstag (Samstag nach den Herz-Jesu Freitag = 1. Freitag im Monat) pflegt, wird den Suchenden neue, wie bestärkende Perspektiven und damit Ruhe in Herz und Seele legen, viele Defizite der gegenwärtig zu schweren Zeit mildern.Einige Mitzelebranten neben dem geistlichem Hausherrn Dekan Clemens Voss tragen dem Anlass Rechnung. Seine musikalische Gestaltung liegt in den bewährten Händen von Kapellen-Eigner Otto Masszi als Leiter des Bodenkirchner Kirchenchores, verstärkt von einigen veritablen Solisten, die Orgel schlägt Prof. Alfred Müller Kranich.So festigt sich, worum es den Verantwortlichen des Kapellen-Vereines – nach Löschung Förderer und Freunde von Amts wegen gelangt in Kürze der bereits am 10. Mai 2018 gegründete Verein Freunde und Förderer zur Eintragung – immer ging: kein Spektakel, keine Wundersüchtigkeit, sondern echte Volksfrömmigkeit.Ist es doch wunderbar, wenn es kein Wunder einer Erscheinung ist, dass sich Menschen zum Gebet einfinden, war, ist und bleibt das Credo von Erich Neumann seit schon 18. März 2017, dem ersten Gebets-Tag mit Salvatore Caputa an der St. Laurentius-Kapelle.Am 14. März 2020 zum ersten Corona bedingt abgesagten Gebets-Tag erlebten alle Anwesenden das ca.40minütige Sonnenwunder und damit einen markanten Unterschied zum sonst von einem jeweils kleineren Teil wahrgenommenen Rosenduft, während beim zweiten ausgefallenen, am 12. September 2020, Niemand enttäuscht war, dass es zu keinerlei Wahrnehmungen kam, sich Alle einfach mit der Gottesmutter verbunden wussten.Mit den, sich privat an der St. Laurentius-Kapelle, Unterflossing, einfindenden PilgerInnen wird Bischof Mixa um 16.30, dem Zeitpunkt der Visionen von Salvatore Caputa, betend der Gottesmutter die Ehre geben und ihnen seinen Segen spenden.Erich Neumann, freier investigativer Journalist www.cmp-medien.deüber Kavalaris International Press Organisation https://kavalaris.press Medienunternehmer im Gesundheits- und JustizbereichAmbassador world peace day Berlin der Vereinten Nationen www.worldpeace-berlin.comPostfach 11 11, 67501 WormsGSM +49 160 962 86 676 | e-Mail e.neumann@cmp-medien.de© Bild: www.bistum-eichstaett.de CC – S. E. Diözesan- und Militärbischof emer. Dr. Walter Mixa© Bild: www.chapman-foto-art.de CC – Erich Neumann, geschäftsführender Vorstandsvorsitzender, Freunde und Förderer St. Laurentius-Kapelle, Unterflossing i. G.© Bild: www.cmp-medien.de CC – Otto Masszi mit Chor und an der Bodenkirchener Orgel© Bild: www.cmp-medien.de CC – Prof. Alfred Müller Kranich an der Bodenkirchener Orgel© Bild: www.pfarrei-bodenkirchen-bonbruck.de CC – Pfarrkirche St. Johannes der Täufer, Bodenkirchen© Bild: www.jungfoto.de CC – St. Laurentius-Kapelle, Unterflossing© Bild: www.cmp-medien.de CC – Marienstatue an der St. Laurentius-Kapelle, Unterflossing© Bild: www.cmp-medien.de CC – Salvatore Caputa bei seiner Marienvision an St. Laurentius-Kapelle, Unterflossing