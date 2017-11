Pinnow : Gemeinde Pinnow |

Auch in diesem Jahr gibt es wieder in Pinnow bei Schwerin eine kleinen Weihnachtsmarkt für die Pinnower und solche die es werden möchten....

Natürlich sind Besucher aus dem Umland und Schweriner auch willkommen.

Im Gemeindehaus erwarten die großen und kleinen Händler, die Besucher mit ihrem Angebot zum Weihnachtsfest. Vielleicht findet man jetzt schon das passende Geschenk für die Lieben zum Fest und erspart sich, wie fast in jedem Jahr, den Kauf auf den letzten Drücker.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Also am Sonntag bleibt die Küche kalt, da geht es auf den Pinnower Weihnachtsmarkt.