Petersberger Bürgerfest am Sonntag, den 2. 7. 2017 mit Oldie Band: Look Back

Nach zwei Jahren ist Hessens Oldie Formation Look Back wieder beim Petersberger Bürgerfest zu Gast.Die Band entführt musikalisch in die Welt der Petticoats, Musikbox, Lollipops und Cadillacs. Eine Klang- und Zeitreise durch die Geschichte der Popmusik der 50er-, 60er- 70er- u. 80er-Jahre.Das Repertoire der Band enthält eine einzigartige Auswahl der Beat- und Love-Generation, darunter viele Nr. 1- und Top Ten Hits dieser kreativen Zeit. Von Bill Halley & The Comets bis Supertramp stehen Klassiker auf dem Programm.Beginn: 18:00 UhrVeranstalter:Gemeindeverwaltung PetersbergRathausplatz 136100 PetersbergInformation: 0661-62060E-Mail: gemeinde@petersberg.deInternet: www.petersberg.deLook Back im Internet: http://www.look-back.de